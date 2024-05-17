عاجل.. لينك نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر موقع نتائجنا

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية خلال فترة وجيزة عقب الامتحان بنشر جميع نتائج محافظات العراق على الموقع الرسمي للوزارة، كما أنه بإمكان جميع الطلاب والطالبات عقي الامتحانات متابعة جميع النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط في العراق للدورة الأولى عن العام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك عبر رقم الامتحان والجلوس، حيث أن البحث الإلكتروني يمكن الطلاب من معرفة درجاتهم في العام الدراسي، بدون الحاجة إلى التوجه إلى المدارس أو حتى الانتظار لإعلان جميع النتيجة بشكل مطبوع.

طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق

هناك طريقتين رئيسيتين لاستعلام الطلاب عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للعام الدراسي 2024:

عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية:

– ادخل على موقع وزارة التربية العراقية عبر الرابط المتاح.

– حدد الخدمة الإلكترونية “النتائج الامتحانية” من الصفحة الرئيسية.

– اختر فئة “الثالث المتوسط” والعام الدراسي “2024”.

– حدد محافظتك التي تسكن فيها.

– أدخل رقم الامتحان الخاص بك، بإضافة إلى اسمك وتاريخ ميلادك.

– انقر على زر “عرض النتائج” لعرض نتيجتك التفصيلية.

– يمكنك أيضًا الحصول على نسخة PDF من النتيجة عبر الضغط على زر “طباعة PDF”.

بشكل مباشر عبر الموقع الرسمي للوزارة:

– سيتم نشر جميع نتائج محافظات العراق على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

– يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للدورة الأولى من خلال إدخال رقم امتحانهم.

– لا يتطلب ذلك الذهاب إلى المدارس أو الانتظار لإعلان النتيجة بشكل مطبوع.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

بمجرد معرفة تواريخ بداية ونهاية امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024، يمكن معرفة كيفية الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

يتم الولوج الي موقع “وزارة التربية العراقية” من خلال الضغط على الرابط (هنا)

يتم بهده اختيار الخدمة الإلكترونية التي يرغب الطالب الحصول عليها من الصفحة الرئيسية، ثم يتم اختيار “النتائج الامتحانية”.

عقب ذلك يتم اختيار الفئة “الثالث المتوسط” واختر العام الدراسي الحالي (2024)، سيظهر بعدها القائمة الخاصة بجميع المحافظات العراقية، وعليك تحديد محافظتك التي تسكن فيها.

ستظهر لك بعدها خانة فارغة يجب عليك كتابة فيها (رقم الامتحان)، ثم قوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة التي تتضمن اسمك وتاريخ ميلادك.

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