أحلى جمعة مع القط والفار.. تنزيل تردد توم وجيري المشاكسين 2024 على القمر الصناعي نايل سات بجودة هائلة
أصبحت قناة توم وجيري من أكثر القنوات الطفولية المحببة لملايين الأطفال في مختلف دول العالم العربي، حيث إن القناة تقوم بإذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، بالإضافة إلى أن القناة يمكنك تحميلها على الأقمار الصناعية المختلفة، التي من بينها النايل سات والعرب سات، وفقًا لمجموعة من المعلومات الهامة، التي من خلالها ستتمكن من الإستمتاع بكافة ما تقدمه القناة من محتوى أكثر تميزًا، كما سنكشفها لكم في السطور التالية.
استقبل تردد توم وجيري أطفال الجديد
جاءت أهم معلومات القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال الجديد على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-
- القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال يكون النايل سات.
- في حين أن تردد القناة يكون 11355.
- إضافة إلى أن معامل الترميز يكون 27500.
- استقطاب قناة توم وجيري عمودي.
نزل تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 العرب سات
ولكي تتمكن من مشاهدة العديد من البرامج والمحتوى الطفولي المميز، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية الأكثر تميزًا، عليك تنزيل التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال الجديد، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي قناة توم وجيري عرب سات.
- التردد يكون 11315.
- استقطاب قناة توم وجيري أطفال الجديد يكون أفقي.
- هذا وأن معامل الترميز الخاص بقناة توم وجيري أطفال فهو 27500.