“احـجــز بطــاقتــك هُنـــا nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق وزارة شؤون البطاقة

يمكن الان لجميع المواطنين داخل العراق حجز موعد حجز البطاقة الوطنية الموحدة بكل سهولة من خلال الإنترنت وذلك لأن الحكومة قامت بإطلاق رابط إلكتروني يساعدك في تسهيل عملية الحجز، كما أكدت الحكومة أيضا على ضرورة استخراج البطاقة الوطنية وذلك لأنه سوف يتم اعتمادها في جميع المعاملات الحكومية المختلفة حيث أنها تثبت هوية المواطنين وأكدت أيضا أنه يجب حجز موعد على الإنترنت قبل الذهاب للحصول عليها، وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

البطاقة الوطنية الموحدة

إذا كنت ترغب في الحصول على موعد من أجل حجز البطاقة الوطنية الموحدة يرجى اتباع التعليمات الآتية:

أولا يجب على المواطن الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بخدمات البطاقة الوطنية الموحدة. ثانيا من قائمة الخدمات المقدمة قم بالتوجه إلى حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة. ثالثا سوف يظهر لك استمارة بيانات والتي يجب عليك ملؤها من خلال تدوين مجموعة من البيانات حول المواطن والتي تتمثل في: اسم المواطن، محل السكن، تاريخ الميلاد، الجنس. رابعا يرجى إدخال رقم هاتف يمكن التواصل مع المواطن من خلاله. أخيرا اضغط على زر تأكيد وقم بطباعة الإيصال والاحتفاظ به.

ما هي شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة

يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط لدى المواطن عند حجز موعد استخراج البطاقة الوطنية الموحدة والتي تكون كالتالي: