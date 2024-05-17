NOW تسجيل سكنات عدل 3 الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

أتاحت الحكومة الجزائرية متمثلة في وزارة الإسكان، رابط التسجيل في سكنات عدل 3 لجميع المواطنين بمختلف ولايات دولة الجزائر، فضلاً عن أن هذا البرنامج يوفر وحدات سكنية ملائمة للأشخاص الغير قادرين على شراء وحدة سكنية ملائمة، نظرًا للمبالغة في الأسعار، ويمكن التسجيل في هذا البرنامج وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة، التي نوضحها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط سكنات عد 3 بالجزائر؟

هناك مجموعة من الشروط التي يُرجى وأن تنطبق على كافة المتقدمين لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

كذلك يجب أن يكون مقيم دائم في دولة الجزائر.

ألا يكون لدى المتقدم وحدات سكنية سابقة.

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 19 إلى 70 عامًا.

يجب أن يقوم بسداد كافة الأقساط المتفق عليه من قبل وزارة الإسكان.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بطلب القبول في سكنات عدل.

كيفية التسجيل في استمارة سكنات عدل 3

وتتمثل أبرز الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 بمختلف ولايات دولة الجزائر، كما على النحو الأتي:-