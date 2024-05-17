مميزات مخفية في الواتساب WhatsApp!!.. تحميل واتس اب نسخة جديدة بميزة رائعة

واتساب أو منصة المراسلة الفورية، تحتوي على العديد من المميزات والتحديثات الأكثر تميزًا من بين التطبيقات الأخرى، حيث إن التطبيق أطلق بعض المميزات لجميع المستخدمين سواء الأندرويد أو الأيفون، بما يسهل عليهم في التصفح الدائم أثناء فتح التطبيق، وفي ذلك سنكشف لكم بعض هذه المميزات المخفية عن المستخدمين، حتى يتمكنوا من التعرف عليها.

مميزات واتساب الجديد 2024

وعن المميزات التي يوفرها تطبيق واتساب لجميع مستخدمي الأندرويد والأيفون، ما جاء على النحو الأتي:-

ميزة إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور ضمن معرض الصور الخاص بالهاتف، وهذه الخاصية قد تكون من أكثر التحديثات المزعجة لدى بعض المستخدمين، عندما يتم تنزيل الوسائط دون أذن منك، ويمكنك إلغاءها بالدخول إلى إعدادات التطبيق، بعد ذلك يتم التوجه إلى الخيارات الثلاثة التي منها استخدام البيانات الخلوية والواي فاي والتجوال، ليتم تعطيل التنزيلات التلقائية عن طريق إلغاءها.

كذلك يمكنك تفعيل ميزة الرسائل المؤقتة، التي تعمل على حماية المعلومات الحساسة التي يتم إرسالها من بعض المستخدمين الأخرين عن طريق نفسها دون إذن من المستخدم.

تثبيت المحادثات المهمة لتظهر لك أولاً عند تمرير شاشة التطبيق لوقت طويل لكي تتمكن من العثور على محادثة بعينها.

خطوات تحميل واتساب الجديد 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتحميل واتساب الجديد على أجهزة الأندرويد والأيفون، بكل سهولة، وفقًا للأتي:-