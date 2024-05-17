“مبرووووك للجميع”نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة برقم الجلوس

يبحث عدد كبير من الطلبة والطالبات عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024،بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي التي بدأت في 9 مايو وانتهت في 16 من نفس الشهر ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، حتى تتمكن من الإعلان عن النتيجة في الموعد المحدد له.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024، من خلال الرابط الرسمي للوزارة على الإنترنت تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وأكدت الوزارة أيضاً أنها تهتم بمراجعة عملية رصد الدرجات حتى تضمن تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب دون وقوع أي أخطاء سواء في التجميع أو رصد الدرجات، وأكدت إلى أن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح تؤكد أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 80%، وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة خلال السنوات الأخيرة.

رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024

حيث تعد هذه المرة الأولى التي يخضع فيها طلاب الصف الرابع الإبتدائي امتحانات مما يجعلهم يشعرون بحالة من القلق والخوف بسبب ظهور النتيجة، إلا أن الدكتور “رضا حجازي” طمأن الجميع وأكد أن النتائج مبشرة، وشدد على الطلاب وأولياء الأمور عدم الذهاب إلى المدرسة إلا بعد الإعلان عن النتيجة رسمياً على موقع الوزارة، وإليكم خطوات الإستعلام.