رابط تسجيل استمارة الضمان الاجتماعي 2024 عموم محافظات العراق عبر أور

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، عن إمكانية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي، التي يُساهم بشكل كبير في توفير الدعم الشهري الملائم لجميع الأشخاص الغير قادرين على العمل، بالإضافة إلى أن هذا الدعم يتم صرفه شهرًا، تزامنًا مع الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم في مختلف أنحاء البلاد، ويمكنك التسجيل في هذه الاستمارة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في استمارة الضمان الاجتماعي بالعراق

هناك بعض الخطوات التي أتاحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكي يتم التسجيل في استمارة الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين في محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم بعدها يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام باختيار خدمات ضماني.

ليتم تحديد استمارة الضمان الاجتماعي.

القيام بملء جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في البرنامج.

إدخال رمز التحقق المرئي فيما بعد.

ليتم التأكد من المعلومات والوثائق المعنية بطلب القبول في البرنامج.

الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

المستندات المطلوبة لاستمارة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من المستندات المعنية بالقبول في برنامج الضمان الاجتماعي بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-