نتيجتك ظهرت هسه results.mlazemna .. نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق

يبحث الكثير من الطلبة واولياء الامور في العراق عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الامتحانات الخاصه بهم وذلك بعد إنتهاء العام الدراسي وخاصة نتائج السادس الابتدائي 2024، وذلك بعد إنتهاء تصحيح جميع الأوراق الخاصة بالطلاب وسوف تكون النتيجة متاحة عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا، ونوضح في المقال التالي التفاصيل الخاصة بالنتائج.

نتائج السادس الابتدائي

يمكن للطلبة وأولياء الأمور من طلبة السادس الإبتدائي معرفة النتائج الخاصة بهم وذلك عن طريق موقع نتائجنا والذى قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عنه حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة النتائج الخاصة بهم ونبين كيفية إلاستعلام عن النتائج الخاصة السادس الابتدائى والتى يبحث عنها الكثير من الطلبة عن طريق الموقع في السطور التالية:

اولا: الدخول إلي المنصة الإلكترونية الخاصة بموقع نتائجنا.

ثانيا: كتابه إسم المستعلم وكلمة المرور الخاصة به، وذلك حتى يتمكن المواطن من تسجيل الدخول إلى الموقع.

ثالثا: إختيار نتائج السادس الابتدائي 2024 من القائمة الرئيسية المتواجدة.

رابعا: اختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به في الأماكن المحدده لذلك.

خامسا: الضغط على الخانة الخاصة بعرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة مباشرة.

موعد الإجازة الصيفية بالعراق

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن الميعاد الخاص الإجازة الصيفية في العراق لتكون بداية من يوم 22 يونيو القادم 2024، وذلك بعد تأدية الامتحانات لجميع الطلاب وفي جميع الصفوف الدراسية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستمتاع بالإجازة الصيفية بعد عام دراسي شاق و لأخذ قسط من الراحة للطلبة وأولياء وأولياء الامور.