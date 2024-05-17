ما هي خطوات الاستعلام عن دعم ريف والشروط المطلوبة

هناك كثير يبحثون عن كيفية الحصول على عملية الاستعلام التابعة لبرنامج دعم الريف وهو أشهر البرامج التي قامت الحكومة السعودية بتوفيرها لما لديه من امتيازات كثيرة على رأسها أنها تساعد أكبر قدرا من الأسر المنتجة وبعض المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمشاريع الريفية وتوفير إليهم جميع احتياجاتهم وكفاءات الإنتاج بشكل أفضل، وتحقيق تنمية متطورة ومستدامة داخل المملكة لهذا السبب خطوات الاستعلام سوف نقوم باطلاع اليوم على الشروط والحصول على هذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن دعم ريف.

بالتأكيد برنامج دعم الريف هو من اهم وافضل البرامج التي يمكننا أن نقوم بالاستعلام عنها بكل سهولة وفقا لبعض الخطوات البسيطة التابعة رقم الهوية الوطنية وهي كالاتي:

● أولا يجب أن نقوم بالتوجه مباشرة عبر الصفحة الالكترونية منصة دعم الريف.

● ثم نضغط الآن على تسجيل الدخول.

● قم بكتابة اسم المستخدم.

● ثم قم بكتابة كلمة المرور.

● تأكد من البيانات بدقة شديدة.

● ثم قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

● قم بالضغط على الاستفسار الرسمي لرقم الهوية الوطنية لبرنامج دعم الريف.

● قم بكتابة جميع البيانات بدقة شديدة.

● ثم قم بالضغط على الرقم الهاتف ثم نقوم بالضغط على تاريخ الميلاد.

● أبدا الآن بصحة جميع معلومات وتأكد من بياناتها الدقيقة.

● ثم اضغط الآن على تفاصيل هذا الدعم.

شروط الحصول على دعم ريف.

بالتأكيد هناك بعض الشروط الضرورية جدا التي قامت الحكومة بتوفيرها لجميع المواطنين السعوديين حتى يحصلوا رسميا على برنامج دعم الريف والشروط كالآتي :

● يجب أن تكون الجنسية للمواطن سعودية.

● يجب أن تكون إقامته الشاملة وتواجدها المستمر على أرض المملكة العربية السعودية

● أن يكون لا يعمل في أي من الأنظمة الحكومية أو بعض الأعمال بالقطاعات الخاصة.

● يجب أن يكون لدى خبرة رسمية بالمجال الزراعي.

● أن يكون قيمة دخله الشهري لا تقل عن 6000 ريال سعودي.