“استعلم الآن ” آخر مستجدات وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار تونس 2024

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية منحة 300 دينار تونس للفئات محدودة الدخل لمساعدتهم على توفير بعض احتياجاتهم في ظل الظروف التي يمرون بها، وتعد منحة 300 دينار من أهم المنح والمساعدات التي تقدماه الوزارة، كما قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط والمعايير للمنحة لتحقيق الهدف من وراءها وهو تقديمها للفئات الأشد احتياجا، ومن خلال الاسطر التالية نتعرف على أهم مستجدات منحة 300 دينار والشروط التي وضعتها الوزارة لمنح المتقدم منحة 300 دينار.

منحة 300 دينار تونس

تقدم منحة 300 دينار للفئات التي استوفت الشروط التي وضعتها الوزارة لتحقق هدف الوزارة من وراء المنحة، والتي من أبرزها التالي:

ان يكون المتقدم تونسي الجنسية، ومقيم في تونس بشكل دائم.

لا يتجاوز الدخل الشهر للمتقدم 180 دينار تونسي.

لا يستطيع المتقدم أن بدفع المصروفات الدراسية.

ليس لدى المتقدم أصول ذات قيمة باهظة.

لا يقل عمر المتقدم على 25 عام.

آخر مستجدات وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم منحة 300 دينار للأسر محدودة الدخل والفقيرة التي لا يستطيع رب الأسرة أن يقوم بدفع المصروفات الدراسية والذين مجموع دخولهم الشهرية قليل، حيث تطرح الوزارة هذه المنحة بشكل دوري مساعدة لهذه الفئات، كما يمكن التسجيل في المنحة لمن توافرت فيه الشروط التي ذكرناها من خلال موقع الوزارة على نحو ما سنبين.

كيف اسجل في منحة 2024؟

سجل في منحة 300 دينار من خلال موقع وزارة الشؤون الاجتماعية باتباع الخطوات التالية: