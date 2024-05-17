لكل طلاب العاصمة.. الآن لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم فقط 2024

يسعدنا ان نستعرض معكم كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف السادس الابتدائي وخاصة لتلاميذ وطلاب العاصمة (القاهرة) للحصول عليها بسهولة برقم الجلوس والاسم فقط، وذلك عبر المنصة والبوابة الرسمية للمحافظة، كما سنقوم تباعا بنشر كافة الروابط الخاصة بنتائج جميع المحافظات المصرية الترم الثاني، حيث أنهى تلاميذ الصف السادس الابتدائي كافة امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة الماضية، كما أنهى التلاميذ أداء جميع الاختبارات منذ عدة أيام، ويترقبون الآن ظهور نتيجة تلك الامتحانات ويسعى كلاً منهم وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من أجل الاطمئنان وبداية فترة الإجازة بشكل فعلى، كما تقوم جميع المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها بكافة المحافظات خلال تلك الفترة بتسريع وتيرة التصحيح والمراجعة من أجل ظهور النتائج بأسرع شكل ممكن، مع المراجعة المستمرة للتأكد من عدم وجود أي أخطاء.

كيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي

للحصول على النتيجة، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة التعليم الأساسي على الإنترنت. اختيار المرحلة التعليمية “سنوات النقل”. اختيار “نتيجة الصف السادس الابتدائي”. اختيار “الفصل الدراسي الثاني”. اختيار “العام الدراسي الحالي 2023/2024”. إدخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب. سوف تظهر النتيجة بالدرجات الكاملة.

محافظات على وشك اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي

من الجدير بالذكر انه وخلال السنوات الماضية ونتيجة للتطور التكنولوجي، فقد أصبح من الممكن الحصول على نتائج المرحلة الابتدائية بوجه عام وطلبة الصف السادس بشكل خاص الحصول على النتائج إلكترونيا أونلاين من خلال الأنترنت وعبر المنصات والبوابات الاليكترونية المخصصة، حيث يتم رفع النتائج من خلال البوابة الإلكترونية لكل محافظة، ومع اقتراب ظهور نتيجة الصفوف الخامس والسادس الابتدائي بعدد من المحافظات ومنها محافظات الوجه القبلي بسوهاج واسوان وقنا وبني سويف، هناك عدد من المحافظات بالوجه البحري انهت أعمال التصحيح وجاري رفع نتيجة الصف السادس الابتدائي ومنها الجيزة والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والغربية والمنوفية، بالإضافة الى بورسعيد والسويس بمحافظات القناة.

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