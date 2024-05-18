“الصحة” تؤكد على الراغبين في الحج هذا العام أخذ تطعيمات الحج 2024 اللازمة للسماح له بالحج

قامت وزارة الصحة السعودية بتوضيح تطعيمات الحج 2024، حيث أكدت الوزارة على أخذ جرعات التطعيم في أوقاتها المحددة لعدم حدوث ضرر على الحاج، أو نقل العدوى من خلاله مما يتسبب في حدوث أضرار جسيمة للحجاج، ومن أجل سلامة الحجاج قامت الوزارة بوضع مجموعة من التطعيمات، وأكدت على أن من أراد الحج لابد من أخذ الجرعات وتوثيقها عبر تطبيق صحتي.

تطعيمات الحج 2024

أوضحت وزارة الصحة أنه يجب على الحجاج بالحصول على التطعيمات اللازمة قبل أداء مناسك الحج للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بأي عدوى قد تسبب من إنزال الضرر بهم، وأكدت على ان لابد من اخذ جرعة من تطعيم الالتهاب السحائي، وان يكون لد الحاج شهادة سارية المفعول تثبت انه أخذ التطعيم، كما أنها تؤكد أن الحاج حصل على جرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي، كما اكدت الوزارة انه لابد من تلقي اللقاح قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

شروط الحج 2024

كما تشرط وزارة الصحة السعودية أن الحاج لابد من أن يحصل على الجرعات التالية:

جرعة من لقاح كوفيد-19 على أن تكون قد أخذها الحاج خلال عام ١٤٤٥هـ.

جرعة من لقاح الإنفلونزا يكون قد أخذها خلال عام ١٤٤٥هـ.

جرعة من لقاح الحمى الشوكية أخذها خلال الخمس سنوات الماضية.

كما تؤكد على توثيق هذه الجرعات عبر تطبيق صحتي، كما يجب على الحجاج من خارج المملكة الدخول على صفحة الوزارة للاطلاع على الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحية السعودية.