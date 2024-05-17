الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

الحكومة بدولة العراق دائما تقدم خدمات كثيرة جدا، وتساعد على تطبيقها بشكل فوري من أجل أن تقدم المساعدة لأكبر قدرا من المواطنين الأقل دخلا والمواطنين الأكثر احتياجا فبالتالي وفرت إليهم برنامج الدعم الاجتماعي، أو الرعاية الاجتماعية وإطلاق أسماء المشمولين بذلك الذي يتمكنون رسميا بالحصول على هذا الدعم بشكل مبسط؛ وسهل دون أي عقوبات فبالتالي هناك شروط أساسية وطريقة استعلام لابد من أن نقوم بها حتى نتمكن من الحصول على هذا البرنامج من الدعم وفقا لهذا المقال.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

دولة العراق قامت بإتاحة عملية الاستعلام البسيطة حتى نقوم بالاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويقومون أيضا بالحصول على الوجبة السابعة بطريقة إلكترونية حديثة وفقا لبعض الخطوات الآتية:

● أولا يجب أن نقوم بالدخول عبر منصة مظلتي.

● ثم نضغط الآن على الرعاية الاجتماعية.

● يبدأ المستفيد بتحديد رقم الوجبة وهي الوجبة الأخيرة.

● ثم يضغط الآن على المحافظة التي يتواجد بها.

● يبدأ بكتابة جميع المعلومات والبيانات تضغط الآن على أسماء المشمولين.

● ثم قم بالضغط على الاستعلام انتظر دقائق.

● ثم قم بالضغط على أسماء المقبولين.

● أبدا الآن بإتباع باقي الخطوات يمكنك أن تقوم بتحميل أرقام المشمولين pdf.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل دولة العراق قامت بفرض بعض الشروط حتى نبدأ باختيار البعض الأشخاص الذين يستفيدون من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية والشروط كالآتي:

● على المواطن أن يكون إقامته الأساسية والمستمرة على أرض دولة العراق.

● أن يكون لم يستفد من قبل من أي أنواع الدعم الأخرى التي تقوم الدولة بتوفيرها.

● أن تكون جنسيته الأصلية عراقية.

● لا يمتلك أي دخل ثابت.

● أن يكون أكثر الأشخاص احتياجا لبرنامج الدعم التابع للرعاية الاجتماعية.