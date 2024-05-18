ماهي حقيقة صرف راتب إضافي للضمان الاجتماعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1445

ارتفعت محركات البحث جوجل من قبل عدد كبير جدا من المواطنين الذين يرغبون في معرفة الحقيقة الرسمية لصرف الراتب التابع للضمان الاجتماعي وبالأخص بعد اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أيضا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قامت بالتوضيح الرسمي لبعض الجوانب الخاصة بمواعيد الصرف والحصول على المساعدة المالية، لأولئك الأشخاص الذين يستحقون لذلك بعد أن يقوموا باستيفاء الشروط الأساسية .

حقيقة صرف راتب إضافي للضمان الاجتماعي بمناسبة عيد الأضحى.

بالفعل بعدها ظهرت أخبار كثيرة جدا وتداولت عبر محركات البحث جوجل من قبل الأشخاص الراغبين في صرف الرواتب التابع مؤكدا ايضا ان هذا الامر غير صحيح بالمرة، وكل هذا إشاعات كثيرة جدا ليس لديها أي صحة، ومن المؤكد أن يتم صرف الرواتب في ميعاده المحدد بشكل معتاد.

الاستعلام عن أهلية الضمان.

أصبح بإمكاننا أن نقوم بالتحقق رسميا من هوية الضمان الاجتماعي لذلك يمكننا من اليوم أن نقوم بالاستعلام عن أهلية الضمان وفقا لما يلي:

● اولا يجب ان نقوم بالدخول مباشرة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

● ثم نقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

● نبدأ الأن بالضغط على الخدمات الالكترونيه.

● ثم نقوم بالضغط على الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

● نبدأ بكتابة جميع المعلومات الشخصية.

● ونتابع باقي الخطوات.

● ثم نضغط الآن على التفاصيل.

● وبالتالي نستعلم في هذا الوقت عن أهلية الضمان الاجتماعي.

ما هو موعد صرف راتب الضمان لشهر يونيو؟

تم تحديد موعد صرف راتب برنامج الضمان المطور لشهر يونيو يوم الأحد الموافق 25 ذي القعدة الموافق 2 يونيو وذلك وفقا لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم صرف الضمان في الوقت المعتاد إليه وهو اليوم الأول من شهر ميلادي، ويمكن ان يتم تغيير هذا اليوم إذا كان عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية.

ما هي شروط برنامج الضمان المطور؟

وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أرض المملكة العربية السعودية قامت بتحديد أحد الشروط الأساسية لعملية استحقاق الضمان الاجتماعي وهي كالآتي:

● الإقامة المستمرة على أرض المملكة العربية السعودية الجنسية السعودية للمواطن المتقدم

● بعض الفئات من المطلقات والأرامل ذوات الاحتياجات الخاصة.