” قدم الآن” بعد طول انتظار رابط aadl.com.dz التسجيل في سكنات عدل 3 واهم الشروط اللازمة

أطلقت الحكومة الجزائرية رابط التسجيل في سكنات عدل 3، حيث تقدم الحكومة مشروع سكنات عدل للمواطنين في الجزائر الذين ليس لهم سكن، فتعمل الحكومة على توفير سكن مناسب لهذه الفئة، وقد أوضحت الحكومة طريقة التسجيل في البرنامج، كما بينت اهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لكي يمكنه الحصول على وحدة سكنية من خلال وكالة عدل، والتي نبينها من خلال الأسطر التالية، كما نبين طريقة التقديم في سكنات عدل 3.

شروط سكنات عدل 3

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط حتى تسمح للمتقدم بالحصول على وحدة سكنية في برنامج سكنات عدل 3، حيث تضمن هذه الشروط تحقيق هدف الحكومة من طرح هذه الوحدات، ومن اهم هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، كما يشترط ان يكون مقيما بشكل دائم في الجزائر.

لا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة، كما لا يزيد عن 70 سنة.

ليس لدى المتقدم سكن أو أرض يمكنه بناء سكن عليها.

دخل المتقدم لا يقل عن 14 ألف دينار جزائري.

يستطيع المتقدم سداد قيمة الوحدة السكنية.

كما يشترط دفع قيمة 25% من قيمة الوحدة عن التقديم.

لم يكن المقدم حصل على أي خدمات من قبل الحكومة الجزائرية.

لم يستفد المتقدم من برنامج سكنات عدل 1، أو 2.

رابط التسجيل سكنات عدل 3

سجل الآن في برنامج سكنات عدل، حيث أتاحت الحكومة التسجيل في سكنات عدل 3 من خلال رابط وكالة عدل، وذلك باتباع الخطوات التالية: