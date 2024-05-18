“شروط الحصول على”.. تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 2024 في السعودية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن شروط الحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية، والذي يعتبر واحدا من برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من البنك للشباب المقبلين على الزواج، من أجل مساعدتهم على تغطية المصاريف اللازمة لتأسيس منزل جديد أو حياة جديدة مع شريك الحياة، ويكون مبلغ التمويل محددا من حيث القيمة والمدة اللازمة للسداد، وفي هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر.
تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 2024
نشر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية المميزات والتفاصيل الخاصة ببرنامج تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية على الموقع الخاص به، والتي تتمثل في المعلومات التالية:
- يصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي فيما عدا الفئة التي تكون ما بين 60 إلى 65 عاما حيث يكون مبلغ الدعم لها هو 30 ألف ريال سعودي، والفئة التي تكون ما بين 65 إلى 70 عاما يكون مبلغ الدعم الخاص بها هو 18 ألف ريال سعودي.
- تصل مدة سداد القرض أو مبلغ التمويل إلى 4 سنوات.
- تكون طريقة سداد مبلغ التمويل شهريا.
- لا توجد رسوم إدارية للحصول على مبلغ التمويل.
- يعفى البنك المستفيد أو ذويه من سداد باقي أقساطه في حال العجز أو الوفاة.
شروط برنامج تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية
تتمثل الشروط اللازمة للحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية ما يلي:
- أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 إلى 70 عاما.
- أن لا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن 14500 ريال سعودي.
- أن لا يزيد عمر الكفيل للمتقدم عن 55 عاما.
- أن يكون هذا هو الزواج الأول للمستفيد ويستثنى من هذا الشرط من فقد زوجته الوحيدة.
- أن تتم إضافة زوجة المتقدم في سجل الأسرة.
- أن يتم تقديم وثيقة الزواج مع الطلب الحصول على التمويل بشرط أن تكون معتمدة من المحكمة المختصة بذلك في المملكة.
- أن لا يكون قد مضى على تاريخ الزواج المثبت في وثيقة الزواج أكثر من عامين.
- أن يكون التاريخ المعتمد أو المعتد به في وثيقة زواج المتقدم هو التاريخ الميلادي.