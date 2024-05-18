“شروط الحصول على”.. تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 2024 في السعودية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن شروط الحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية، والذي يعتبر واحدا من برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من البنك للشباب المقبلين على الزواج، من أجل مساعدتهم على تغطية المصاريف اللازمة لتأسيس منزل جديد أو حياة جديدة مع شريك الحياة، ويكون مبلغ التمويل محددا من حيث القيمة والمدة اللازمة للسداد، وفي هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر.

تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 2024

نشر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية المميزات والتفاصيل الخاصة ببرنامج تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية على الموقع الخاص به، والتي تتمثل في المعلومات التالية:

يصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي فيما عدا الفئة التي تكون ما بين 60 إلى 65 عاما حيث يكون مبلغ الدعم لها هو 30 ألف ريال سعودي، والفئة التي تكون ما بين 65 إلى 70 عاما يكون مبلغ الدعم الخاص بها هو 18 ألف ريال سعودي.

تصل مدة سداد القرض أو مبلغ التمويل إلى 4 سنوات.

تكون طريقة سداد مبلغ التمويل شهريا.

لا توجد رسوم إدارية للحصول على مبلغ التمويل.

يعفى البنك المستفيد أو ذويه من سداد باقي أقساطه في حال العجز أو الوفاة.

شروط برنامج تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

تتمثل الشروط اللازمة للحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية ما يلي: