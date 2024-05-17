سلي طفلك... اضبط الآن تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل والعرب سات وفيد طفلك

حمل الآن تردد قناة بطوط الجديد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك واستمتع مع قناة بطوط بأجمل ما تقدمه من برامج وفقرات، فكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن قنوات أطفال تقدم لأطفالهم شيء مفيد في أوقت فراغهم، فالأطفال يكونون أكثر تركيزا واستيعابا عندما تقدم لهم المعلومة بالمشاهدة، وهذا يدل على أهمية الأطفال وخطورتها في نفي الوقت، وذلك يجب اختيار قناة الأطفال بعناية والتأكد من جودة المحتوى الذي تقدمه، ومن أفضل هذه القنوات قناة بطوط التي نبين ترددها الجديد من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تباع قناة بطوط على القمر الصناعي النايل سات، حيث يتوفر تردد قناة بطوط على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية، كما أن القناة تتاح على القمر الصناعي النايل سات بصورة مجانية تماما، يمكنك متابع القناة من النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12562.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بطوط HD

كما يمكنك متابع القناة من خلال القمر الصناعي العرب سات، والتي يتوفر عليه القناة بجودة عالية اتش دي، ومن أهم ما تتميز به القناة توافرها على أكثر من قمر صناعي مما يساعد على سهولة العصور على القناة وضبطها بسهولة على جهاز الاستقبال، تابع قناة بطوط على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11594.

القمر الصناعي: عرب سات.

الجودة: hd.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: أفقي.

حملها الآن وتجعل ابناءك يستمعون بأفضل ما تقدمه القناة من برامج وفقرات هادفة ومفيدة للأطفال.