أعلنت شركة بيم مصر عن عروض بيم مصر BIM Misr التي تتضمن خصومات وتخفيضات على كافة المنتجات تصل حتى 50%، والتي تتضمن العديد من منتجات ومستحضرات التجميل، وأجهزة العناية بالشعر مثل مكواة الشعر من مختلف الماركات، بالإضافة إلى الأطعمة والمنتجات الغذائية مثل الأجبان والمخللات، وفي هذا المقال سنوضح بعضا من أسعار هذه المنتجات بعد الخصم من خلال ما يلي.

عروض بيم مصر BIM Misr

نشرت شركة بيم مصر إعلان رسمي على الموقع الخاص بها بخصوص عروض بيم مصر BIM Misr، والتي تصل نسبة الخصومات والتخفيضات بها على كافة المنتجات إلى 50%، حيث تتضمن هذه المنتجات أجهزة العناية بالشعر والبشرة مثل:

طقم أمشاط للشعر 8 قطع بحوالي 32 جنية مصري.

فرشاة بها جزء للسكراب بحوالي 20 جنية مصري.

فرشاة فك تشابك الشعر بحوالي 35 جنية مصري.

قصافة أظافر من الستانلس ستيل بحوالي 23 جنية مصري.

ماكينة حلاقة الشعر VGR ببطارية 1200 مل أمبير حيث تعمل لمدة 120 دقيقة بسعر 220 جنية مصري تقريبا.

مجفف الشعر سوكاني بسرعتين وهواء بارد وساخن بقوة 2400 واط بسعر 300 جنية مصري تقريبا.

خصومات وتخفيضات بيم مصر 2024

تتضمن عروض بيم مصر BIM Misr خصومات وتخفيضات على السلع الغذائية، مثل:

علبة جبنة دومتى جولد 250 جم بسعر 40 بدلا من 42 جنية مصري.

4 علب حليب محلي لمار 200 مل للعبوة بسعر 10 بدلا من 12 جنية مصري.

عروض بيم مصر مايو 2024

أوضحت شركة بيم مصر أن عروض بيم مصر BIM Misr ستبدأ يوم 16 مايو 2024 في جميع فروع بيم مصر، وستنتهي بانتهاء الكمية، وتتضمن العديد من منتجات العناية بالشعر والبشرة، والسلع الغذائية مثل الألبان والعصائر بمختلف الماركات.