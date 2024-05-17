“ارتفاع الدولار اليوم” كم سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في بغداد الآن

شهد اليوم الجمعة 17 مايو 2024 سعر جديدا للدولار في أسواق بغداد، فكم سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم، حيث أصبح الكثيرون يتساءلون عن أسعار صرف الدولار مقابل الدينار لما تشهد هذه الفترة من التغير المستمر في أسعار الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد وأربيل ومدن العراق، ومن أهم الأسباب التي تتسبب في تغير سعر الدولار في السوق العراقي وعدم اتاحة الفرصة للحصول على الدولار من البنك المركزي العراقي، مما جعل الكثير يقبل على السوق السوداء، والبعض الأخر يضارب في سعر الدولار بين سعر البنك وسعر السوق، لذلك فقد بلغ سعر الدولار اليوم في بغداد كما سنبين في الأسطر التالية.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم

سجل اليوم سعر الدولار في البنك المركزي العراقي استقرارا، حيث لم يتغير سعر الدولار في مقابل الدينار العراقي منذ فترة في البنك المركزي، فقد سجل سعره اليوم التالي:

سجل البيع النقدي اليوم في البنك المركزي: 1305 دينار لكل دولار.

كما سجل بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج: 1310 دينار لكل دولار.

أما سعر بيع مبالغ الاعتمادات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دينار لكل دولار.

كم سعر الدولار في بغداد اليوم؟

وعلى صعيد السوق السوداء فقد سجل اليوم الدولار ارتفاعا مقابل الدنيا العراقي، والذي تشهد هذه الفترة إقبالا على شراء الدولار من السوق السوداء مما أدى إلى زيادة معدل الطلب على الدولار في السوق السوداء، وهو احد أهم أسباب تغير الدولار بشك مستمر في السوق السواء، هذا وقد سجل اليوم سعر الدولار في بغداد وأربيل وبعض مدن العراق التالي: