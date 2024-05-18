“وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح باب”.. social.gov.tn التسجيل في منحة 300 دينار تونسي

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024، وذلك لفئات معينة من الشعب التونسي، وهم العائلات والأشخاص من ذوي الدخل المحدود، لرفع المستوى المعيشي لهم بحيث يكونوا قادرين على شراء أساسيات وضروريات الحياة، ويتم التقديم على هذه المنحة بناءا على شروط معينة يجب أن تتوفر في المترشح لتوافق الوزارة على طلبه، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل شروط وإجراءات التقديم على هذه المنحة.

التسجيل في منحة 300 دينار

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية في بيان رسمي لها عن فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024، والمخصصة للفئات من ذوي الدخل المحدود، والتي بمقتضاها يحصل المستفيد على راتب شهري معين لإعانته على العيش برفاهية وكرامة، وتتضمن الشروط اللازمة للتسجيل في هذه المنحة ما يلي:

أن يكون المترشح حاملا للجنسية التونسية.

أن يقيم المترشح بشكل دائم داخل تونس.

أن لا يزيد الدخل الشهري للمترشح عن 280 دينار تونسي.

أن لا يكون المتقدم موظفا بالقطاع العام أو الخاص.

أن لا يكون قادرا على سداد المصاريف الدراسية في حال كان المتقدم طالبا أو مسئول عن طالب يدرس في واحدة من جامعات تونس الحكومية.

أن يكون المستفيد مسجلا في الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية.

ان تكون بطاقة الهوية أو جواز سفر المتقدم ساري المفعول عند التقديم.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس الخطوات الخاصة بالتسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024 عبر الموقع الرسمي لها، والتي تتضمن ما يلي:

زيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

إنشاء حساب جديد على الموقع أو تسجيل الدخول إليه مباشرة في حال امتلاك المتقدم حسابا بالموقع.

النقر على أيقونة منحة 300 دينار تونسي.

تعبئة البيانات المطلوبة.

رفع الأوراق المطلوبة بالصيغة الإلكترونية المطلوبة بالموقع.

النقر على زر التقديم.

مستندات التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024

تتمثل المستندات الخاصة بالتسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024 فيما يلي: