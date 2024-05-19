“شوف اسمك هنــــــا ⭕️ spa.gov.iq”.. كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق جميع المحافظات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منذ فترة وجيزة عبر منصة مظلتي، وذلك من أجل استعلام المتقدمين بها عن قبول أو رفض طلبهم للحصول على الدعم المادي من هذا البرنامج، لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي لهم، ولضمان الفوز في هذا البرنامج يجب أن تتوفر شروط معينة في المتقدم، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في هذا المقال.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر المنصة الإلكترونية مظلتي، والتي تتضمن الخطوات التالية:

زيارة الصفحة الرسمية لمنصة مظلتي.

الضغط على خيار البحث في نظام هيئة الحماية الاجتماعية.

تعبئة البيانات المطلوبة للاستعلام في الخانات الظاهرة بالصفحة.

النقر على زر استعلام لعرض النتيجة.

شروط الاشتراك في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عددا من الشروط اللازمة للتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تضمن وجود المشترك ضمن قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وتتضمن تلك الشروط ما يلي:

أن لا يكون الدخل الشهري للمتقدم أعلى من الحد المانع للبرنامج.

أن يتراوح عمر المتقدم الذكر ما بين 18 حتى 60 عاما.

أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 15 إلى 55 عاما.

أن لا يقل عدد أفراد أسرة المترشح عن 4 أشخاص.

أن تقدم كل المستندات الرسمية اللازمة للفوز بالدعم المادي من البرنامج.

أن تكون بطاقات الهوية للمتقدم وأفراد أسرته سارية المفعول.

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تشمل الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق ما يلي: