أعلنت وزارة الدفاع عن قرب الإعلان عن نتائج بوابة التجنيد الموحد خلال الساعات المقبلة من خلال موقعنا، والتي من خلالها يستعلم المتقدمين على هذا التجنيد عن أسمائهم في حال حالفهم الحظ، وفازوا في هذا الأمر، وأكدت الوزارة على ضرورة استيفاء المتقدم للشروط اللازمة للتقديم على التجنيد الموحد لضمان القبول به، وفي هذا المقال سنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل عبر الآتي.

نتائج بوابة التجنيد الموحد

نشرت وزارة الدفاع السعودية رابط دخول نتائج بوابة التجنيد الموحد على الموقع الرسمي لها من أجل الاستعلام عن هذه النتيجة، حيث من المرتقب الإعلان عن هذه النتائج خلال الساعات المقبلة من خلال موقعنا، ويكون ذلك عبر بوابة التجنيد الموحد، ولقد أعلنت الوزارة منذ أشهر قليلة عن فتح باب التقديم على التجنيد الموحد للإناث والذكور، وذلك في الفترة ما بين 28 أبريل حتى 2 مايو 2024.

الاستعلام عن نتائج بوابة التجنيد الموحد

أوضحت وزارة الدفاع الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتائج بوابة التجنيد الموحد، والتي من المفترض أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتضمن هذه الخطوات ما يلي:

الدخول إلى بوابة التجنيد الموحد.

تسجيل الدخول إلى البوابة.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار الاستعلام عن نتائج بوابة التجنيد.

كتابة بيانات الاستعلام.

النقر على استعلام لعرض النتيجة.

شروط التجنيد الموحد 1445

تتضمن الشروط اللازمة للتقديم على التجنيد الموحد بالسعودية من أجل الفوز في نتائج بوابة التجنيد الموحد 1445، والتي تتضمن ما يلي: