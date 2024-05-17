سجل الان.. “أوبن إيمس” استعلام عن نتائج الطلاب 2024 في الاردن والشروط المطلوبة

منصة أوبن أميس في الأردن تستخدم لاستخراج علامات الطلاب للفترة 2023-2024 وهي عملية أساسية في التقييم التعليمي كما تقديم مقدمة شاملة حول هذا الموضوع يمكن أن يساعد في فهم العملية وأهميتها في تحليل أداء الطلاب واتخاذ القرارات التعليمية المستقبلية بشكل أفضل لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال الخطوات المطلوبة للتسجيل فى المنصة.

منصة التعليم الأردنية jolearn.jo

في حال عدم توفر العلامات على منصة أوبن إيمس الإلكترونية أو في حال تعطلها يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج عبر منصة التعليم الأردنية كما توفر هذه المنصة جميع علامات الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر حيث يمكن اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه للاستعلام عن النتائج على هذه المنصة وذلك بعد الدخول إلى منصة التعليم الأردنية واتباع الإجراءات المطلوبة.

خطوات التسجيل في منصة التعليم الأردنية jolearn.jo