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سجل الان.. “أوبن إيمس” استعلام عن نتائج الطلاب 2024 في الاردن والشروط المطلوبة
منصة أوبن أميس في الأردن تستخدم لاستخراج علامات الطلاب للفترة 2023-2024 وهي عملية أساسية في التقييم التعليمي كما تقديم مقدمة شاملة حول هذا الموضوع يمكن أن يساعد في فهم العملية وأهميتها في تحليل أداء الطلاب واتخاذ القرارات التعليمية المستقبلية بشكل أفضل لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال الخطوات المطلوبة للتسجيل فى المنصة.
منصة التعليم الأردنية jolearn.jo
في حال عدم توفر العلامات على منصة أوبن إيمس الإلكترونية أو في حال تعطلها يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج عبر منصة التعليم الأردنية كما توفر هذه المنصة جميع علامات الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر حيث يمكن اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه للاستعلام عن النتائج على هذه المنصة وذلك بعد الدخول إلى منصة التعليم الأردنية واتباع الإجراءات المطلوبة.
خطوات التسجيل في منصة التعليم الأردنية jolearn.jo
- أولا يجب أن يتم القيام بزيارة موقع أوبن إيمس الرسمي من خلال الرابط المقدم لموقع اوبن أمس عبر الرابط الرسمي.
- قم بعد ذلك بإدخال اسم المستخدم الخاص بك وهو الرقم الوطني للطالب في الخانة المخصصة له.
- يتم كتابة كلمة السر الخاصة بك وهي الرقم الوطني للطالب مع إضافة @Moe في الخانة المخصصة لكلمة السر.
- بعد أن يتم تسجيل الدخول بنجاح اختر ملف التكوين من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- يتم بعد ذلك اختيار الخيار الأكاديمي الخاص بك.
- يتم تحديد الفصل الدراسي الأول لعام 2023.
- سوف تظهر لك بعد ذلك النتائج كاملة وعلامات الطلاب أمامكم.