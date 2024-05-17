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مواصفات خياليه .. ساعة هواوي سمارت واتش الجديدة Huawei Watch Fit 3 بتصميم أنيق ومواصفات مميزة
ساعة Huawei Watch Fit 3 هي الجيل الثالث من سلسلة الساعات الذكية الشهيرة من Huawei حيث تجمع هذه الساعة بين تصميم أنيق وبمواصفات قوية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يبحثون عن جهاز يمكنه مراقبة صحتهم ونشاطهم البدني بشكل متكامل وفعال بفضل شاشتها لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات الساعة الجديدة وسعرها داخل الأسواق.
سعر ساعة هواوي الجديدة
أطلقت شركة هواوي ساعة Huawei Watch Fit 3 في الأسواق العالمية بستة ألوان متنوعة بما في ذلك الأسود والأبيض الفضي و الرمادي و الأبيض اللؤلؤي والوردي والأخضر كما تتوفر خيارات متعددة لأحزمة الساعة مما يتيح للمستخدمين اختيار اللون والمظهر الذي يناسبهم.
يبلغ سعر ساعة Huawei Watch Fit 3 في المملكة المتحدة حوالي 140 جنيه إسترليني بينما يبلغ سعرها 160 يورو في أوروبا.
مواصفات ساعة هواوي الجديدة
- تتميز الساعة بمربع الشكل ومصنوعة من سبائك الألومنيوم الفاخر.
- تأتي بشاشة من نوع Amoled بقياس 1.82 بوصة بحواف منحنية من كافة الجوانب.
- يبلغ أعلى سطوع للشاشة نحو 1500 شمعة مما يجعل العرض واضحا حتى في الظروف الساطعة.
- تستحوذ الشاشة على نسبة 77.4% من جسم الساعة مما يعزز تجربة المشاهدة.
- يبلغ سمك الساعة 9.9 مم وتزن 26 جراما فقط بدون الاسترابة مما يجعلها خفيفة ومريحة للارتداء.
- تأتي الساعة بوجوه قابلة للتخصيص لعرض البيانات المفضلة للمستخدم.
- تسهل الساعة التنقل بين الوظائف بسهولة من خلال التاج الدوار والزر الوظيفي.
- تتفوق الساعة في تكنولوجيا إدارة الصحة الشاملة مما يساعد المستخدمين على مراقبة صحتهم بشكل شامل.
- تدعم الساعة أكثر من 100 وضع تمرين لمحبي اللياقة البدنية مما يوفر تنوعا وتحفيزا في التمارين.
- تستخدم الساعة نظام GPS لتتبع مسارات الجري لمسافات اللفة بدقة.
- تقدم الساعة تكنولوجيا مراقبة النوم باستخدام تقنية TruSleep من شركة هواوي لمساعدة المستخدمين على تحسين نوعية نومهم.