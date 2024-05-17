مواصفات خياليه .. ساعة هواوي سمارت واتش الجديدة Huawei Watch Fit 3 بتصميم أنيق ومواصفات مميزة 

ساعة Huawei Watch Fit 3 هي الجيل الثالث من سلسلة الساعات الذكية الشهيرة من Huawei حيث تجمع هذه الساعة بين تصميم أنيق وبمواصفات قوية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يبحثون عن جهاز يمكنه مراقبة صحتهم ونشاطهم البدني بشكل متكامل وفعال بفضل شاشتها لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات الساعة الجديدة وسعرها داخل الأسواق.

سعر ساعة هواوي الجديدة

أطلقت شركة هواوي ساعة Huawei Watch Fit 3 في الأسواق العالمية بستة ألوان متنوعة بما في ذلك الأسود والأبيض الفضي و الرمادي و الأبيض اللؤلؤي والوردي والأخضر كما تتوفر خيارات متعددة لأحزمة الساعة مما يتيح للمستخدمين اختيار اللون والمظهر الذي يناسبهم.

يبلغ سعر ساعة Huawei Watch Fit 3 في المملكة المتحدة حوالي 140 جنيه إسترليني بينما يبلغ سعرها 160 يورو في أوروبا.

مواصفات ساعة هواوي الجديدة