موقع نتائج السادس الابتدائي 2024 بغداد الدور الأول results.mlazemna

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن موقع إلكتروني والذي يمكنك من خلاله الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي وهي من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور منذ أن تم الإنتهاء من الاختبارات ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أنه سوف يتم رفع النتيجة على الفور على الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك بعد الانتهاء من عمليات رصد الدرجات وذلك ما سوف نوضحه لكم في السطور القادمة.

نتائج السادس الابتدائي

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بكل سهولة من خلال اتباع التعليمات الآتية:

أولا يرجى الدخول على منصة نتائجنا الإلكترونية وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم في العراق. ثانيا انقر على أيقونة تسجيل الدخول وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر. ثالثا من قائمة الخدمات المتاحة يرجى الضغط على خيار نتائج السادس الابتدائي. رابعا قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب. خامسا يتطلب منك تدوين اسم الطالب كامل بالإضافة إلى رقم الجلوس الخاص به. أخيرا بمجرد أن تقوم بالضغط على زر عرض النتيجة سوف تظهر نتيجة الطالب بالدرجات.

موعد العطلة الصيفية في العراق

من أكثر العطلات المفضلة لدى الطلاب هي العطلة الصيفية وذلك لأنها من أطول العطلات التي يحصل عليها الطلاب على مدار العام الدراسي وذلك لأنها تبدأ مع نهاية العام الدراسي وتنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد وتصل مدتها حتى ثلاث شهور، كما أن جميع الطلاب في مختلف المراحل ينتظرون وقت العطلة بفارغ الصبر وذلك من أجل الاستجمام وقضاء وقت ممتع ومنهم من يقوم بالتنزه والسفر مع العائلة لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد العطلة الصيفية والتي من المقرر أن تبدأ من يوم 22 من يونيو 2024.