“مبــروك النجــاح طـالـع نتــيجـتـك Results“ نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس فقط جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس بكل سهولة من خلال الإنترنت وذلك بدلا من الذهاب إلى المدارس وذلك يعد تسهيلا للوقت والجهد، ولكن يجب العلم أنه لم يتم الإعلان عن النتيجة حتى الوقت الحالي ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أنه سوف يتم رفعها على الفور عقب الانتهاء من عمليات رصد الدرجات وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل في السطور الآتية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس

الجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع حتى الوقت الحالي ولكن من المقرر أن يتم الإعلان عنها في خلال الأيام القليلة القادمة، ويمكن لجميع الطلاب من مختلف المحافظات الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الأساسي. ثم بعد ذلك من الخيارات المقدمة لك يرجى الضغط على سنوات النقل. في الخطوة التالية قم بتحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الثاني. بعد ذلك قم باختيار العام الدراسي 2023-2024. ثم يتطلب منك تدوين اسم الطالب ورقم الجلوس. أخيرا بمجرد الضغط على زر بحث سوف تظهر النتيجة على الفور.

دلالات الألوان في نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

يجب العلم أن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي تظهر بالألوان وليس الدرجات ولكل لون تقدير محدد والذي يكون على النحو الآتي: