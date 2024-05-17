“شــوف هتمتحــن أمتــى؟.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 جميع المحافظات

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي وهي من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها بكثره في تلك الفترة، والجدير بالذكر أن مرحلة الصف الثالث الإعدادي واحدة من المراحل المهمة حيث أنها تحدد مستوى الطالب على مدار العام كما أن الالتحاق بالمرحلة الثانوية يعتمد على المجموع الذي يحصل عليه الطالب في تلك المرحلة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي والتي من المقرر أن تبدأ من يوم 16 من مايو وتستمر حتى يوم 22 من مايو والتي جاءت على النحو الآتي:

امتحان اللغة العربية والتربية الإسلامية وذلك يوم الخميس الموافق 16 من مايو.

عقد امتحان الدراسات الاجتماعية وذلك يوم السبت الموافق 18 من مايو.

امتحان اللغة الأجنبية والحاسب الآلي وذلك يوم الأحد الموافق 19 من مايو.

امتحان الجبر والرسم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو.

عقد امتحان مادة الهندسة وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 من مايو.

عقد امتحان مادة العلوم وذلك يوم الإثنين الموافق 29 من مايو.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية

قامت الجهات التعليمية في محافظة القليوبية بالإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي والذي سوف يكون كالتالي:

امتحان اللغة العربية وذلك يوم السبت الموافق 18 من مايو.

عقد امتحان كل من مادة العلوم والتربية الإسلامية وذلك يوم الأحد الموافق 19 من مايو.

من المقرر أن يتم عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية وذلك يوم الإثنين الموافق 20 من مايو.

سوف يتم عقد امتحان كل من مادة الهندسية والرسم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو.

عقد امتحان مادة الجبر وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 من مايو.

سوف يتم عقد امتحان كل من مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وذلك يوم الخميس الموافق 23 من مايو.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

وجاء الجدول كالتالي: