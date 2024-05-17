ليـنــك نـتـائــج malazemna .. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق وزارة التربية epedu.gov.iq

من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع الطلاب وأولياء التلاميذ هي نتائج الثالث متوسط حيث أن الطلاب ينتظروا النتيجة وذلك لأن تلك المرحلة واحدة من المراحل المهمة على مدار المسيرة التعليمية لأنها تحدد مستوى الطلاب ويستعد جميع الطلاب للالتحاق بمرحلة تعليمية جديدة، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه أنه لا داعي للقلق والتوتر وأن سبب عدم ظهور النتيجة هو الاستمرار في عملية التصحيح وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط

يجب العلم أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط حتى الوقت الحالي وذلك حيث أنه مازالت عمليات التصحيح وتجميع الدرجات ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم أنه تم تعيين مجموعة من نخبة المعملين في عمليات التصحيح وذلك من أجل ضمان حق كل طالب، كما أعلنت أيضا أن الاختبارات هذا العام جاءت في مستوى الطالب المتوسط وذلك ساعد في ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ومن المقرر أنه يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، ويمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: