سارع الآن في معرفة شروط التسجيل في سكنات عدل 3 “بشرى سارة لأهالي الجزائر” 2024

أكثر ما يتم البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي الشروط المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 حيث ان المواطنين الجزائريين يرغبون في الاطلاع على الشروط التي تم تحديدها من قبل وكاله العدل الرسمية حتى يتأكدون من أن هذه الشروط متوفرة بهم ويقومون مباشره بالتسجيل في سكنات عدل 3 حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على الشروط المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 والاطلاع ايضا على الخطوات التي تمكنكم من التسجيل والدخول على رابط التسجيل مباشرة تابعوا معي.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

قامت وكالة عدل بالجزائر بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على سكنات عدل ثلاثة ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم جزائري مقيم بالجزائر باستمرار.

يجب أن يكون المتقدم لا يملك وحدات سكنية في سكنات عدل واحد أو سكنات عدل اثنين.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في الجزائر ويكون حاصل على جميع الحقوق المدنية.

يجب أن يتخطى الراتب الشهري الخاص بالمتقدم 118 ألف دينار جزائري.

يجب أن يكون المتقدم يقدر على دفع 25% من الدفعة.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

يمكنكم من خلال النقاط التالية الدخول مباشرة عبر رابط التسجيل في سكنات عدل 3 والاطلاع على الخطوات التي يجب اتباعها داخل الموقع للتأكد من صحة التسجيل: