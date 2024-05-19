كل ما يتعلق بـ خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 “الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل”

ينتظر جميع المواطنين والمواطنات في الجزائر الإعلان عن الخطوات التي تمكنهم من التسجيل في سكنات عدل 3 المقدمة من الحكومة الجزائرية حيث أن وزير السكن بالجزائر صرح بالفعل عن اكتمال 90% من السكنات عدل ثلاثة وتمت الاشارة الى العديد من المصادر في وزارة السكن والعمران أنه سوف يتم انطلاق هذه السكنات في الجزائر في الايام القليلة المقبلة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الخطوات والشروط المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 تابعوا معي.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

يمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية الاطلاع على الخطوات التي تمكنكم من التسجيل في سكنات عدل 3:

اولا بفتح موقع وكالة عدل من خلال النقر على هذا الرابط.

اكتب الاسم وكلمة المرور في الصفحة الرئيسية.

حدد أيقونة عدل

قم بتحديد مدينة الجزائر.

قم بملئ الاستمارات المطلوبة منه وقم برفع الأوراق والمستندات

قم بالنقر على أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

تم الاعلان عن بعض الشروط التي يجب توفرها في المتقدم للحصول على سكنات عدل ثلاثة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: