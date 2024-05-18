استعلم عنها ظهرت الآن “نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024” جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024 من المتوقع ان تعلن عنها وزارة التربية والتعليم من خلال موقعها الالكتروني خلال النصف الثاني من شهر مايو 2024 الجاري حيث تتم الان اعمال التصحيح ومراجعة نتائج الطلاب وفور الانتهاء منها سوف يتم رصد الدرجات للإعلان عن النتيجة بجميع محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024 سوف يتم الاستعلام عنها من خلال الرابط الالكتروني لبوابة التعليم الأساسي ومن المتوقع ان تشهد النتائج ارتفاعا عن نتائج السنوات السابقة حيث تسهم المنظومة التعليمية تطورا ملحوظا في هذه الفترة مما أثر بشكل إيجابي على ارتفاع نسبة النتائج ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط الالكتروني لها.

القيام بالدخول على خدمات التعليم الأساسي.

القيام باختيار نتيجة الطلاب.

القيام بإدخال الرقم القومي للطالب في المكان الصحيح.

ثم القيام باختيار المرحلة الدراسية والضغط على ايقونة الصف السادس الابتدائي.

تحديد العام الدراسي 2024 ثم اختيار ايقونة امتحانات نهاية العام واختيار الفصل الدراسي الثاني.

القيام بالضغط على (عرض النتيجة) لإظهار درجات كل المواد الدراسية للصف السادس الابتدائي الخاص بالطالب.

وتفيد النتيجة في النهاية بنجاح أو رسوب الطالب في بعض المواد.

وجاء هذا نتيجة ترقب العديد من أولياء الأمور لمعرفة نتيجة أبنائهم بالشهادة الابتدائية والاطمئنان عليهم ومعرفة مستواهم الأكاديمي في ظل التطور الحادث بالمنظومة التعليمية وذلك قبل الانتقال لمرحلة تعليمية أخرى اعلى وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم.