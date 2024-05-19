“هنـــا” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني .. بالاسم فقط وبدون رقم جلوس

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المحافظات المختلفة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية والتي من المتوقع أن تظهر عبر موقع مديرية التربية والتعليم في الساعات القادمة ، حيث يترقب جميع الطلاب موعد إعلان النتيجة للاطمئنان على نتيجة ومجهود دراستهم طوال الفصل الدراسي الثاني ، ومن الجدير بالذكر أن العديد من طلاب الشهادة الاعدادي لم ينتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني حتى الآن ، ومن المتوقع أن تنتهي جميع امتحانات الشهادة الاعدادية في المحافظات المختلفة يوم الخميس القادم الموافق 23 مايو 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

يستطيع جميع طلبة الشهادة الاعدادية الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب ، وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب. ثم قم بالضغط على أيقونة “نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024”. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

تنتهي جميع امتحانات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري ، وتقوم الكثير من المواقع الإخبارية المختلفة بعرض نتيجة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها من قبل المحافظ ، وقبل اعلانها في المدارس ، ويتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة فور الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات.