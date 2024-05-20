ترقب الآن النتائج بالألوان “رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية ترم ثاني 2024”

من الأمور التي تشغل أذهان أولياء الأمور في هذه الفترة هو معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية ترم ثاني 2024 ونتيجة لذلك فقد زادت عمليات البحث بشكل كبير من قبل أولياء الأمور والطلاب وكان ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اقتراب موعد الامتحانات للشهادة الإعدادية، تابعوا معنا لتتعرفوا على رابط الاستعلام الذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم في والتعليم الفني بجانب توضيح موعد امتحانات الشهادة الابتدائية ترم ثاني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية ترم ثاني 2024

تم توفير إمكانية الاستعلام عن كافة النتائج بشكل إلكتروني من قبل الموقع الذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر حيث صرحت الوزارة بأنه يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها من خلال الضغط على الرابط المعلن عنه، التابع لوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية”عبر هذا الرابط”

متى موعد امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر على أنه قد تم البدء في امتحانات الشهادة الإبتدائية منذ يوم 6 مايو 2024 في معظم المحافظات في مصر وقد استمرت الامتحانات لمدة أسبوع وقد صرحت الوزارة أيضًا أن الامتحانات تختلف مواعيدها باختلاف المحافظات المصرية وقد أعلنت أن كافة الطلاب ستنتهي من أداء الامتحانات في كافة محافظات مصر يوم 16 مايو 2024 وبعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات سيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي المعتمد من قبل الوزارة في مصر.