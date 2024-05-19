“sharkia.gov.eg” .. نتيجة الصف الاول الاعدادي محافظة الشرقية الترم الثاني 2024

جهاد حسين آخر تحديث
“sharkia.gov.eg” .. نتيجة الصف الاول الاعدادي محافظة الشرقية الترم الثاني 2024

من المتعارف عليه ان بعد ما ينتهي الطلاب من امتحانات الصف الاول الاعدادي يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن النتيجة الخاصة باخر العام لان نتيجه الصف الاول الاعدادي يا من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب واولياء الامور لانها اول مرحلة في المراحل الإعدادية وتعتبر هي ما تحدد بقية السنوات في المراحل الاعدادية للطالب حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بالإعلان عن موقع إلكتروني يمكن من خلال الاستعلام عن النتائج فورا نزولها ويمكنكم الاطلاع على المزيد عن نتيجة الصف الاول الاعدادي محافظة الشرقية 2024 من خلال متابعة هذا المقال.

نتيجة الصف الاول الاعدادي محافظة الشرقية

بعد الانتهاء من تصحيح الدرجات مباشرة سوف يتم الاعلان عن نتائج الصف الاول الاعدادي الإلكترونية من خلال الموقع المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة التعليم الاساسي حيث انه تم تحديد موقع نتيجة حتى يتم تفعيله بعد الانتهاء من تصحيح الاوراق الامتحانية وسوف يتم الإعلان من خلاله عن النتائج ويمكنك من الدخول عبر موقع بوابة التعليم الاساسي عن طريق النقر على هذا الرابط مباشرة، يمكنك الحصول على النتيجة بالرقم السري.

موعد نتيجة الصف الاول الاعدادي

لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الى الان موعد محدد سوف يتم فيه الإعلان عن نتائج الصف الاول الاعدادي ولكن من المتوقع أن المديريات التعليمية بعد أن تنتهي تماما من التصحيح والرصد سوف يتم الإعلان مباشرة وغالبا ما يتم ذلك بعد اسبوع او 10 ايام من انتهاء الطلاب من الامتحانات.

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معلومات الكاتب
جهاد حسين

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