ظهرت حالًا بالاسم فقط .. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024 “هنــا”

منذ أن قامت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية في محافظة القاهرة التي تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن رابط نتائج الصف الاول الثانوي وعن نتائج جميع المراحل التعليمية وتدير عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل عن رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2024 حيث انه يمكنكم من خلال هذا المقال الدخول على الرابط مباشرة ويمكنكم ايضا الاطلاع على الخطوات التي يجب اتباعها داخل الرابط حتى يتم الحصول على النتيجة تابعوا معي.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024

يمكنك الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال متابعة النقاط التالية:

ادخل أولا على رابط مديرية التربية والتعليم عن طريق النقر على هذا الرابط.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار المرحلة التعليمية التي تريد الاستعلام عنها.

اكتب البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

قم بالنقر على ايقونة الاستعلام حتى تظهر لك النتيجة في حالة انه تم الاعلان عنها.

وسوف يتم ظهور النتيجة لكم فورًا، تفيد بنجاح الطالب.

موعد الاستعلام عن نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني

تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير طرق الاستعلام عن النتائج حتى تسهل على أولياء الأمور والطلاب ذلك الامر حتى لا يحتاجون للذهاب الى المدارس للحصول على نتائج الطلاب وقامت بإتاحة رابط يمكن من خلال الاستعلام عن النتائج ولكن اعلنت انه بعد اتمام الامتحانات وتصحيح الاوراق الامتحانية سوف يتم الاعلان أنها متاحة على موقع بوابة التربية والتعليم.