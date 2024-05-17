الوكالة الوطنية للتشغيل “anem.dz “.. شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر وحقيقة زيادة المنحة وخطوات التسجيل

شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر وحقيقة زيادة المنحة، عادة ما تقوم الحكومة الجزائري بتقديم العديد من سبل الدعم للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وتعد منحة البطالة من أهم المنح التي تقدم الدعم المالي الشهري لمثل هذه الفئات من الشعب ممن لا يمتلكون وظائف ثابتة، ولذلك تهتم الكثير من الأسر الجزائرية بالتعرف على تفاصيل شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر والتي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية للتأكد من أن الفئات المستحقة فقط هي من يصلها الدعم، والآن ننقل لكن تفاصيل شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر وطريقة الحصول عليها بالخطوات، مع توضيح حقيق وجود زيادة في المنحة.

شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر

وفرت الحكومة الجزائرية بعض الشروط والضوابط اللازم توافرها لاستحقاق منحة البطالة المقدمة للشباب بقيمة 15000 دينار، حيث تأتي هذه الشروط على النحو التالي:

ان يكون المستفيد حاملا للجنسية الجزائرية.

ألا يكون هناك أي مصدر للدخل.

عدم امتلاك أصول وعقارات.

التواجد باستمرار داخل الأراضي الجزائرية.

أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 19 و40 عاما.

ألا يكون مستفيدا من أي منح حكومية أخرى.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

الآن يمكن لكل مواطن لا يمتلك وظيفة ثابتة أن يحصل على منحة البطالة 2024 في الجزائر من خلال الدخول على رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل واتباع ما يلي:

التوجه إلى رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

القيام بتسجيل الدخول من خلال ادخال البيانات المطلوبة.

تحديد ايقونة منحة البطالة.

إدخال المعلومات والبيانات اللازمة للتسجيل.

ارفاق الاوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط على زر التسجيل، والانتظار حتى يتم مراجعة الطلب والرد من قبل الجهات المسؤولة.

حقيقة زيادة منحة البطالة بالجزائر 2024

انتشرت بعض الشائعات خلال الفترة الأخيرة حول زيادة قيمة منحة البطالة 2024 في الجزائري لتكون بقيمة 20000 دينار شهريا بدلا من 15000 دينار، وقد أكدت الحكومة الجزائرية على عدم صحة هذه الأخبار، وأن قيمة المنحة هي 15 ألف دينار شهريا فقط، ولم تورد أي قرارات حكومية بشأن وجود زيادة خلال الفترة الحالية.