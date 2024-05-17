من هنــــــــــــــا شوف نتبجتك.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بالأسم ورقم الجلوس

انتهت جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع المدارس على مستوى البلاد، وباتت أنظار الطلاب وأولياء الأمور مترقبة لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الكشف عن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها ورصد درجات الطلاب، سيتم نشر نتائج الشهادة الابتدائية إلكترونيا عبر موقع بوابة التعليم الأساسي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

ستقوم وزارة التعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية لعام 2024 بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج والتأكد من درجات النجاح قبل بدء الإجازة الصيفية، فيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على النتيجة بالاسم والرقم القومي:

قم بزيارة رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.

أدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة.

اختر الصف السادس “الشهادة الابتدائية”.

حدد امتحانات أخر العام من الخيارات المتاحة.

اضغط على زر عرض النتيجة، وستظهر لك نتيجة اختباراتك بوضوح.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم 2024

بعد ظهور نتائج الصف الرابع والخامس، ينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الابتدائية وتأكيد نجاحهم، ليتمكنوا من الانتقال إلى المراحل الدراسية التالية، يأتي هذا الترقب في ظل التوقعات القائلة بأن نسبة نجاح امتحانات الترم الثاني ستكون مرتفعة، نظراً للقدرات الذهنية الكبيرة التي يتمتع بها الطلاب، والتحسينات التي طرأت على العملية التعليمية نتيجة الاهتمام الكبير.

تمت عملية الامتحانات بنجاح دون وقوع أي مشاكل تعيق الطلاب، سواء في نظام الأسئلة المستخدم أو في طريقة تنفيذ الامتحانات، وذلك بفضل النظام التعليمي الجديد المعتمد للشهادة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي، وتواصلت جميع المدارس بجهد مستمر وبدون توقف لتصحيح أوراق الطلاب، مع التركيز الشديد على الدقة والتمييز في عمليات التصحيح.