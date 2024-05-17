متفوتش الفرصة وسجل من هنا mhuv.gov.dz.. خطوات التسجيل في برنامج السكن الترقوي وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل 2024 في الجزائر

وزارة الإسكان في الجزائر أعلنت عن خطوات التسجيل في برنامج السكن الترقوي 2024 في الجزائر كجزء من مبادراتها لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض، بهدف توفير وحدات سكنية للإقامة الدائمة والاستقرار، ومع ذلك، تتطلب هذه البرامج توافر مجموعة من الشروط للتأهل للحصول على الدعم، بالإضافة إلى تقديم المستندات الرسمية الضرورية لتثبيت صحة المعلومات المُقدَّمة في عملية التسجيل.

خطوات التسجيل في برنامج السكن الترقوي 2024 في الجزائر

يُمكن لجميع المواطنين الذين يستوفون الشروط التسجيل للحصول على سكن الترقوي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والتهيئة العمرانية الجزائر.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص له.

اختر الولاية أو الدائرة التي ترغب في الحصول على وحدات سكنية فيها.

انتقل إلى خيار القطاع المتعلق بوزارة الداخلية والتهيئة العمرانية.

اختر خيار السكن الترقوي، وارفق المستندات المطلوبة.

في النهاية، اضغط على أيقونة التسجيل لإتمام عملية التقديم.

شروط الاستفادة من سكن الترقوي 2024

وزارة السكن في الجزائر حددت بعض الشروط الضرورية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: