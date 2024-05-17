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بإمكانيات خارقة للمعتاد .. Galaxy A05s كاميرا رائعة وبروسيسور خرافي أعرف الأسعار والمواصفات
يعد هاتف Samsung Galaxy A05s من أحدث إصدارات شركة سامسونج التي تستهدف الفئة المتوسطة، كما أتي هذا الهاتف بمواصفات تقنية مميزة تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب، وفي هذه المقالة، سنستعرض بشكل تفصيلي مواصفات هذا الجهاز وما يقدمه من مميزات.
مواصفات Samsung Galaxy A05s
|المواصفات
|التفاصيل
|الوزن
|194 جرام
|الأبعاد
|168×77.8×8.8 مم
|خامات الهاتف
|البلاستيك
|دعم شريحتين وكارت ميموري
|دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري 1 تيرا في نفس الوقت
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|دقة الشاشة
|1080×2400 بيكسل
|جودة الشاشة
|FHD+
|كثافة البيكسلات
|393 بيكسل لكل بوصة
|معدل التحديث
|90 هيرتز
|المعالج
|كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة
|تفاصيل المعالج
|الأربعة أنوية الأقوى Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومي
|Adreno 610
|نظام التشغيل
|Android 13 بواجهة سامسونج One UI Core 5.1
|مساحة التخزين
|128 جيجا مع 4 جيجا رام أو 6 جيجا رام
|نوع ذاكرة التخزين
|eMMC 5.1
|الكاميرا الأمامية
|13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
|الكاميرا الخلفية
|50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8
عدسة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 (ماكرو)
عدسة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 (عزل)
فلاش LED، تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps
|منفذ السماعات
|3.5 مللي
|السماعات الخارجية
|Mono
|دعم NFC
|الهاتف لا يدعم خاصية NFC
|مستشعر التقارب
|مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
|مستشعر البصمة
|موجود على زر الباور
|فتح عن طريق الوجه
|الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه
|البطارية
|ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، شحن عن طريق USB Type C
|ألوان الهاتف
|الأسود، الفضي، الأخضر، البنفسجي
أسعار هاتف Samsung Galaxy A05s
سعر هاتف Samsung Galaxy A05s الجديد في السوق المصري للنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 6050 جنيه مصري، أما عن سعر نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 6666 جنيه.