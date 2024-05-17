تكنولوجيا

بإمكانيات خارقة للمعتاد .. Galaxy A05s كاميرا رائعة وبروسيسور خرافي أعرف الأسعار والمواصفات

صورة nour nourمنذ 9 دقائق
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Samsung Galaxy A05s

يعد هاتف Samsung Galaxy A05s من أحدث إصدارات شركة سامسونج التي تستهدف الفئة المتوسطة، كما أتي هذا الهاتف بمواصفات تقنية مميزة تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب، وفي هذه المقالة، سنستعرض بشكل تفصيلي مواصفات هذا الجهاز وما يقدمه من مميزات.

مواصفات Samsung Galaxy A05s

المواصفاتالتفاصيل
الوزن194 جرام
الأبعاد168×77.8×8.8 مم
خامات الهاتفالبلاستيك
دعم شريحتين وكارت ميموريدعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري 1 تيرا في نفس الوقت
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6.7 بوصة
دقة الشاشة1080×2400 بيكسل
جودة الشاشةFHD+
كثافة البيكسلات393 بيكسل لكل بوصة
معدل التحديث90 هيرتز
المعالجكوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة
تفاصيل المعالجالأربعة أنوية الأقوى Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر
المعالج الرسوميAdreno 610
نظام التشغيلAndroid 13 بواجهة سامسونج One UI Core 5.1
مساحة التخزين128 جيجا مع 4 جيجا رام أو 6 جيجا رام
نوع ذاكرة التخزينeMMC 5.1
الكاميرا الأمامية13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الكاميرا الخلفية50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8
عدسة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 (ماكرو)
عدسة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 (عزل)
فلاش LED، تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps
منفذ السماعات3.5 مللي
السماعات الخارجيةMono
دعم NFCالهاتف لا يدعم خاصية NFC
مستشعر التقاربمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
مستشعر البصمةموجود على زر الباور
فتح عن طريق الوجهالهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه
البطاريةليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، شحن عن طريق USB Type C
ألوان الهاتفالأسود، الفضي، الأخضر، البنفسجي

أسعار هاتف Samsung Galaxy A05s

سعر هاتف Samsung Galaxy A05s الجديد في السوق المصري للنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 6050 جنيه مصري، أما عن سعر نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 6666 جنيه.

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صورة nour nourمنذ 9 دقائق
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