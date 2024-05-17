هدايا فورية.. خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2024 من خلال الرصيد وفودافون كاش

يبحث العديد من عشاق لعبة ببجي عن طرق شحن شدات ببجي موبايل 2024، إذ تعتبر هذه اللعبة من بين أكثر الألعاب شهرة، وتحظى بشعبية كبيرة بين اللاعبين في العالم العربي، يُعد شحن شدات ببجي وسيلة ممتازة لمساعدة اللاعبين على شراء كل ما يحتاجونه في اللعبة، حيث تُعد هذه الشدات مصدرًا للتسلية وتجعل تجربة اللعب أكثر إثارة وتشويقًا، سنتعرف في الفقرة التالية على أسهل طريقة لشحن شدات لعبة ببجي.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2024

يمكنك بسهولة شحن رصيد PUBG Mobile عبر الرصيد المحمول من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع Midasbuy في البداية.

حدد بلدك، على سبيل المثال، مصر، ثم اختر PUBG Mobile من القائمة المنسدلة للألعاب المتاحة.

اختر الفئة التي ترغب في شراء UC منها.

قم بإدخال معرف اللاعب الخاص بك، ثم اختر “Pay by mobile”.

حدد مشغل الهاتف المحمول الخاص بك، سواءً كان فودافون، أورانج، أو اتصالات.

أدخل رقم هاتفك المحمول.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية الدفع.

خطوات شحن شدات ببجي عن طريق فودافون كاش

من بين أبرز الطرق لشحن شدات ببجي هي استخدام تطبيق فودافون كاش، ويمكنكم القيام بذلك بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية: