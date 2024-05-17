فيلم السرب بطولة أحمد السقا كامل ايجي بست.. مشاهدة أونلاين

فيلم السرب كامل على ايجي بست، اليوم الخميس شارك الفنان أحمد السقا كضيف في برنامج أسرار النجوم مع المذيعة إنجي علي، حيث كان الحديث يدور حول أحدث أعماله الفنية فيلم السرب خلال اللقاء كشف السقا عن السبب وراء اختفائه بعد انتهاء مسلسل الأختيار 3، حيث أوضح أنه قام بتصوير مسلسل يحمل اسم حرب يتألف من 10 حلقات، وأشار إلى أنه كان يخطط لعمل فيلم بعدها لكنه لم يتم طرحه بسبب ظروف غير معروفة، ومن ثم قدم مسلسلين آخرين هما ولد الغلابة ونسل الأغراب تلاهما فيلم السرب الذي لاقى استحسانا كبيرا.

فيلم السرب

وأشار الفنان أحمد السقا إلى أن فيلم السرب كان تحديا لكل من يعمل في صناعة السينما، حيث قام بتحديه قائلا إن الفيلم سينجح بسبب المجهود الكبير الذي بذل فيه، وأوضح أن الفيلم يتضمن مشاهد صعبة كثيرة، حيث قام بتأدية دور شخصية عميل مزدوج تعمل مع الخصوم ثم يتبين أن لديه إمكانيات خاصة وأكد أنه قام بالتدرب على إطلاق النار وعمل على تطوير مهاراته بشكل كبير.

وأشار السقا إلى بعض المواقف الصعبة التي واجهها خلال تصوير الفيلم مثل مشهد تحرير الأسرى الذي انفجرت فيه قنبلة بالقرب منه لكنه نجا منها بفضل الله، وأيضا ذكر مشهد تنزيل الطائرة من فوقه والذي تسبب في إصابته بصمم في الأذن لعدة أيام وأوضح أنه يفضل العمل في المشاهد الصعبة، مشيرا إلى أن الفيلم يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر وهي أول طلعة جوية نوعية خارج حدود البلاد ويرى أنه عمل يسهم في توثيق الأحداث التاريخية كمرجع دائم.

تفاصيل فيلم جيمس بوند

أكد الفنان أحمد السقا عن أنه كان سيشارك في الجزء الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند مؤكدا أنه تم ترشيحه في إحدى المسابقات الخاصة بالفيلم، وأشار إلى أنه تم اختيار 14 ممثلا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة وبفضل دعم الجمهور تصدرت مشاركته القائمة بـ14 مليون صوت وحصل بذلك على فرصة المشاركة في الفيلم.

وعبر “السقا” عن سعادته بتصدر القائمة وترك انطباعا إيجابيا في وسائل الإعلام العالمية مثل هافينجتون بوست الإنجليزية، حيث أثارت مشاركته استحسان الجمهور وتفاعلهم معه رغم التحديات التي قد تواجهه كفنان عربي مسلم.

من جانب آخر يتواجد الفنان أحمد السقا كضيف شرف في فيلم عصابة المكس الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل مما يعد إضافة جديدة لأعماله السينمائية.