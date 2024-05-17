الأن.. رابط نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول 2024

تتيح لك الوزارة الأن الحصول على رابط نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول 2024، حيث يمكنك الحصول عليها بكل سهولة، فقد شغل بال الكثير من الطلاب في الأيام الماضية وقت عرض النتيجة، والجدير بالذكر أن أمتحانات الصف السادس الإعدادي سوف تبدأ في شهر يونيو القادم وتستمر لمدة شهر تقريباً، حيث يتم بعدها التصحيح ومراجعة الأختبارات.

الإستعلام عن رابط نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول 2024

يمكن لطلاب الصف السادس الإعدادي الدور الأول الحصول على النتيجة من خلال بعض الخطوات البسيطة كالآتي:-

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو عبر موقع نتائجنا.

الضغط على كلمة نتائج الصف السادس الإعدادي سوف تجدها في أعلى الموقع.

إدخال أسم المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس بصورة صحيحة والضغط فوق رقم الأمتحان.

الضغط على كلمة النتيجة.

سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل في جميع المحافظات وبعدها يتم الإعلان عن النتائج .

نتائج الصف السادس الاعدادي 2024 العراق

سيتم نزول كافة النتائج في جميع المدن والمحافظات داخل دولة العراق، ليستطيع الطالب الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني نتائجنا، ومن المتوقع أنطلاق الاختبارات يوم 8 يونيو وتنتهي يوم 2 يوليو لعام 2024، وأكدت الوزارة أنها تقوم بتصحيح الأختبارات بدقة عالية، للتأكد من حفظ مجهود كل طالب كما ينبغي على الطلاب الألتزام بمواعيد الحضور والأنصراف خلال فترة الاختبارات المحددة، كما يمكنك التعرف على النتائج بصورة صحيحة من خلال المواقع التي تم ذكرها ووضعنا الروابط الصحيحة لكل موقع حتى لا تخدعك المواقع الأخرى لمعرفة النتيجة.