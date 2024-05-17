رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون social.gov.tn

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن إطلاق رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024، وذلك في إطار سعيها لتقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبة في الحصول على فرص عمل مناسبة. تهدف هذه المبادرة الحكومية إلى تحسين مستويات المعيشة لدى الفئات المستهدفة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم. يمكن للمستفيدين من هذه المنحة الاستعلام والتسجيل عبر الرابط المخصص، مع مراعاة الشروط المحددة للتأهل والتي سيتم توضيحها لاحقًا.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

تعتبر منحة 300 دينار من أهم المبادرات الحكومية لمساعدة الفئات المستضعفة، و تقدم هذه المنحة للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف مناسبة، وتساعد في تحسين مستوياتهم المعيشية، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بعض التغييرات في إجراءات التسجيل لمنحة عام 2024 ويمكن للمستفيدين من هذه المنحة، والتي تُقدم للمواطنين ذوي الدخل المحدود، التعرف على هذه التحديثات وتقديم طلباتهم عبر الخطوات التالية: