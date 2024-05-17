كيفية وشروط التسجيل كمتبرع في منصة إحسان 1445

كشفت منصة إحسان عن شروط التسجيل كمتبرع فيها، كما أشارت إلى الطريقة التي يتم بها التبرع، بالإضافة إلى أن البوابة أطلقت خدمة التبرع الدوري التي تعمل على استقطاع مبلغ بشكل دوري يتم توجيهها إلى الفئات المستحقة من محدودي الدخل، ننشر لكم خلال السطور التالية كافة الأمور المتعلقة بذلك.

شروط التسجيل كمتبرع في منصة إحسان

أعلنت منصة إحسان عن بعض المتطلبات التي يتم من خلالها التسجيل في البرنامج بصفة متبرع، ومن هذه الشروط نذكر الآتي:

يشترط أن يكون المتبرع على المنصة سعودي الجنسية.

على المتبرع أن يتواصل مباشرةً مع المنصة ولا يتعامل مع وسطاء.

أن يكون لدى المتقدم بريد إلكتروني صالح حتى يتمكن من التسجيل بنجاح.

لا يمكن للمقيمين خارج المملكة الاستفادة من المنصة، إلا في حالة امتلاك رقم هاتف سعودي.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمتبرع

شرحت المنصة من خلال موقعها الإلكتروني الآلية التي يتم عن طريقها التسجيل في المنصة بصفة متبرع، وجاءت على النحو التالي:

التوجه مباشرةً إلى منصة إحسان الإلكترونية.

الضغط على أيقونة التسجيل التي بدورها تنقلك إلى صفحة التسجيل.

النقر على خانة إنشاء حساب.

إدراج جميع المعلومات المطلوبة من بينها اسم المستفيد، البريد الإلكتروني وإضافة رقم الهاتف.

كتابة الرمز الذي يصلك على هاتفك في الحقل المعد لذلك.

في هذه الخطوة يتم التحديد على أيقونة إنشاء حساب جديد.

التوجه إلى البريد الإلكتروني حتى يتم تنشيط الحساب عن طريق الرابط الذي تم إرساله عليه.

أخيرًا تسجيل الدخول ثم اتباع تعليمات التبرع التي أوضحتها المنصة.

جدير بالذكر أن التبرعات المقدمة للمنصة وصلت إلى مليار ريال منذ أن تم تأسيسها مارس الماضي، ويستفيد من المعونات الخيرية أكثر من 2 مليون مستفيد.