ربنا يستر ما تكون منهم… وقف معاش تكافل وكرامة 2024 لهذه الفئات

معاش تكافل وكرامة 2024، برنامج معاش تكافل وكرامة يشمل أكثر من 20 مليون مواطن مصري، ويعد من البرامج ذات الأهمية البالغة للكثير من الفئات في المجتمع المصري، ومع ذلك يظل العديد من المستحقين غير ملمين بالمعايير التي يجب توافرها للحصول على هذه المساعدات، فقد وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب تحققها لضمان استمرارية استحقاق المستفيدين لهذه المساعدات

معاش تكافل وكرامة 2024

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب تحققها للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة وتتمثل هذه الشروط في الظروف التالية:

إذا كان الفرد يعمل في أحد القطاعين الأمنيين سواء في قوى الأمن الداخلي أو القوات المسلحة فسيتم استبعاده من الاستفادة.

إذا كان المواطن يمتلك قطعة أرض زراعية تزيد مساحتها عن فدان واحد.

في حال كانت العقارات التي يمتلكها المواطن مخصصة للأغراض التجارية أو الاستثمارية فسيتم استبعاده.

إذا كان المواطن يمتلك جرار زراعي أو سيارة خاصة تستخدم في النقل التجاري.

في حال كان يمتلك ثلاثة رؤوس أبقار أو أكثر للعمل التجاري.

إذا كان الفرد يعمل في أي قطاع سواء حكومي أو خاص بغض النظر عما إذا كان مشتملا على التأمين.

عند السفر خارج البلاد والبقاء هناك لمدة تزيد عن ستة أشهر.

في حال كان يمتلك مشروع تجاري أو يعمل به أو يمتلك مدخرات تتجاوز الحد المسموح به.

إذا كانت تكلفة تسجيل الأطفال في المدارس الخاصة تتجاوز 2000 جنيه مصري للطالب.

شروط استحقاق تكافل وكرامة

من بين هذه المعايير يجب على المستفيدين تقديم الوثائق اللازمة للتأكد من استحقاقهم للبرنامج ويشمل ذلك إثبات الهوية والعنوان وحالة الدخل، كما يجب على المستفيدين أن يكونوا ضمن الفئات المستهدفة للبرنامج والتي تشمل الأسر الفقيرة والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.