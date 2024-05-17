تعرض اليوم.. الحلقة 160من مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية 

قناة الفجر الجزائرية هي واحدة من أكثر القنوات شعبية في الجزائر، وتتمتع بنسبة مشاهدة عالية خاصة بين عشاق المسلسلات التركية، وتعد القناة محطة لعرض أفضل المسلسلات التركية التي تحظى بمتابعة كبيرة، ومن بينها مسلسل المؤسس عثمان الذي تمكن من جذب جمهور واسع في الوطن العربي وحول العالم، حيث يحكي مسلسل المؤسس عثمان قصة نشأة الدولة العثمانية والتحديات التي واجهتها في بناء الدولة، وقد حقق نجاحًا كبيرًا وشهرة عالمية،و تعد الحلقات المتتالية من المسلسل من أكثر المشاهدات التركية على مستوى العالم، وقد حظي بشعبية كبيرة خلال فترة عرضه السابقة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024:

تُعَدُّ قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية المشهورة، حيث يُمكِنُ الحصول على ترددها مجانًا عبر مختلف أقمار الاتصال الصناعية. تتمتَّعُ القناة بشعبية كبيرة نظرًا لتقديمها مجموعة متنوِّعة من البرامج والمسلسلات والأخبار التي تلقى استحسانَ فئات واسعة من المشاهدين، وخاصة المحبِّين لمتابعة البرامج التلفزيونية والأحداث، ويتم عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان بشكل رسمي كل أسبوع يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ولاقت الحلقة الأخيرة من المسلسل الكثير من الاهتمام، إذ كانت تحمل في طيَّاتها أحداثًا هامَّة وشيقة، مثل هجوم جلاد روما والتصدي له، وتترقَّب الجماهير بشغف معرفة ما سيحدُث في الحلقات القادمة من المسلسل.

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024:

اسم القمر : النايل سات.

التردد الخاص بالقناة:12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية عربى سات: