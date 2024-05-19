هاتف أوبو للفئة المتوسطة بسعر مناسب للكل.. تقدر تشيل تليفون جامد من النهاردة

يتنوع هاتف اوبو للفئة المتوسطة بين العديد من الإصدارات التي تتميز بالتصميمات الجذابة والمواصفات الذكية التي تجعل منه أهم هاتف يقبل الجميع على اقتنائه، الجدير بالذكر أن هذا الجهاز تمكن من إحداث طفرة رقمية بفضل المزايا التي يوفرها لجميع مستخدميه ناهيك عن الكاميرا التي يحتاج إليها هواة التصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو، كل ذلك يأتي بأسعار تتفاوت نسبيًا إلا أنها في النهاية تلبي جميع الميزانيات.

هاتف اوبو للفئة المتوسطة

تمكن أوبو من توفير سلسلة رينو بالعديد من الإصدارات التي أصبحت هي الأكثر شهرة بفضل التصميمات العصرية والكاميرا المتطورة مما يجعلها أقوى تجربة لعشاق الهواتف الذكية، لذلك نوفر لكم أفضل الهواتف التي تم إنتاجها بالنسبة لهواتف الفئة المتوسطة:

هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G

هذا هو أحدث إصدار لعام 2024 وقد تم إنتاج الهاتف للمرة الأولى في يناير الماضي، حيث يوفر للمستخدمين المواصفات التالية:

شاشة أموليد قياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ تدعم تحديث حتى 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز. مزود بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل. يعمل على شرائح ميدياتك Dimensity 8200 مستندة إلى 12 جيجابايت رام، سعة التخزين الداخلي تتراوح بين 256 أو 512 جيجابايت. وكاميرا خلفية ثلاثية بها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، كاميرا Telephoto بدقة 32 ميجابيكسل. سعة البطارية 4600 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

هاتف اوبو بسعر رخيص

هاتف Oppo Reno 11 5G

يرجع هذا الإصدار إلى يناير الماضي ويدعم نظام تشغيل اندرويد 14: