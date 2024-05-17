بالاسم …أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر spa.gov.iq منصة مظلتي

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024 ، حيث يزال هناك العديد من المواطنين في جميع المحافظات العراقية يبحثون عن كشوفات الأسماء المستفيدة ببرنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة السابعة في عام 2024، وقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنها ما زالت تقوم بفحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة من الآلاف من المواطنين المحتاجين في مختلف المحافظات، وتعمل الوزارة على الاستعداد للإعلان عن قائمة الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة السابعة في القريب العاجل.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة.

برنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر البرنامج الرئيسي والأكثر أهمية في العراق، و يقوم آلاف الأسر العراقية من مختلف المحافظات بالتسجيل للحصول على الدعم الشهري المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية، والذي يساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتم استغراق وقت طويل في الإعلان عن أسماء الدفعة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية بسبب العدد الكبير للأسر المتقدمة للبرنامج، وتقوم الوزارة بعملية المفاضلة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا والتي تستحق الدعم، ومن ثم يتم الإعلان عن أسماء الأسر المقبولة في الدفعة المقبلة من البرنامج، و سيتم الإعلان عن الأسماء المقبولة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر مظلتي:

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحميل كشوفات أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية 2024 :