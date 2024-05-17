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مرتبك معدي الـ 7500 جنيه.. قدم في وظائف حكومية اليوم بدون خبرة للشباب والبنات في كل المحافظات “فلوس مكنتش تحلم بيها”
يتم الإعلان عن أي وظائف حكومية على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الدولة، وذلك مساندة لكل الباحثين عن فرص عمل، كما يتم الإعلان عن الشروط المطلوبة لكل وظيفة طبقا للجهة المعلنة بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.
وظائف حكومية
سوف يتم الإعلان عن بعض الوظائف الحكومية وتاريخ التقديم فيها، وهي كما يل، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم يبدأ من 2024/05/14 وحتي2024/05/27 في الوظائف التالية:
- معلم مساعد مادة الحاسب آلي.
- كذلك معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية.
- معلم مساعد مادة الرياضيات.
- ايضا معلم مساعد مادة العلوم.
- معلم مساعد مادة لغة إنجليزية.
- كما انه مطلوب معلم مساعد مادة لغة عربية.
الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
- يكون التقديم من تاريخ 14/5/2024 وحتى 13/6/2024 في وظائف قيادية.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
- تطلب التوظيف في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية، والتقديم مفتوح من تاريخ 7/5/2024 وحتى تاريخ 9/6/2024.
مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية
- تطلب التقديم على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية، ويكون التقديم على تلك الوظيفة متاح من تاريخ 29/4/2054 وحتى تاريخ 30/5/2024.
كيفية التقدم على وظائف حكومية شاغرة
للتقديم على وظائف حكومية على الموقع يتم اتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية.
- ثم بعد ذلك الضغط على اختيار وظائف المتواجد في أعلى الصفحة.
- سوف تظهر صفحة جديدة فيها جميع الوظائف المتاحة للتقديم.
- وبعدها يحدد المتقدم الوظيفة التي يرغب الالتحاق بها.
- ثم بعد ذلك يتم اختيار تقديم الطلب للوظيفة.
- ومن الضروري استيفاء كافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن الإسم والرقم القومي والمؤهل وباقي المستندات لشغل الوظيفة المتاحة، وسوف يظهر رقم للطلب.
- وبعد الانتهاء من تلك الخطوات يتم تحديد موعد المقابلة، عن طريق رسالة نصية.