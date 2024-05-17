قرار وزارة المالية… زيادة الحد الأدني للأجور شهر مايو 2024 للمعلمين

زيادة الحد الأدني للأجور شهر مايو 2024، في الفترة الأخيرة لاحظ الكثير من المواطنين ارتفاعا في الاهتمام بمعرفة مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للمعلمين، يأتي هذا الارتفاع في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي عن زيادة في المرتبات لجميع العاملين بالدولة، حيث يهدف موقعنا الإخباري البديل من خلال هذا المقال إلى تقديم خدمة إعلامية توفر معلومات دقيقة حول مواعيد صرف المرتبات وجدول الصرف لتلبية حاجات الجمهور وتزويدهم بالمعلومات الضرورية،

يشهد البحث عن هذه المعلومات زيادة ملحوظة حيث يسعى المواطنون إلى الحصول على التفاصيل حول موعد صرف مرتباتهم خاصة بعد الإعلان عن زيادة المرتبات السابقة، تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

زيادة الحد الأدني للأجور شهر مايو 2024

يبحث الكثير من المواطنين حاليا عن تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للمعلمين، في هذا السياق أعلنت وزارة المالية عن جدول الصرف المقرر، حيث ستقوم بصرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة اعتبارا من يوم 23 مايو 2024، ومن المقرر أن يستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام مع مراعاة العطل والإجازات الرسمية تفاصيل جدول الصرف على النحو التالي:

اليوم الأول لصرف يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

اليوم الثاني للصرف يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024.

اليوم الثالث للصرف يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024.

اليوم الرابع للصرف يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.

اليوم الخامس للصرف يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024.

جدول المرتبات بالزيادة الجديدة

تم تعديل جدول المرتبات لجميع الدرجات الوظيفية في القطاع العام والخاص بزيادة جديدة لرفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه إليك جدول الصرف الجديد: